Pietro Lombardi (28) steht seit dem vergangenen Wochenende ganz offen zu seiner neuen Beziehung mit seiner Laura Maria – planen die beiden auch schon bald ein gemeinsames Liebesnest? Fest steht zumindest: Die Influencerin hat es dem "Phänomenal"-Interpreten ganz schön angetan. Der Bühnenstar ließ sich bereits entlocken, dass sie die Frau nach der unschönen Trennung von Sarah (27) im Jahr 2016 ist, mit der er alt werden möchte. Dazu gehören eigentlich auch vier gemeinsame Wände, oder? Ob ein Zusammenziehen der Turteltauben bald geplant ist, verriet Pietro jetzt auf Social Media!

In einem Instagram-Livestream beantwortete Pie am Montagabend Fragen seiner Community – und die wollte selbstverständlich alles zu Laura Maria wissen. Unter anderem, ob bald ein Umzug in eine gemeinsame Wohnung ansteht: "Wer weiß, weiß man nicht. Kann schon passieren. Ich habe euch vor Jahren gesagt: Wenn ich eine Frau noch mal öffentlich bekannt mache, dann muss es eine ganz besondere Frau sein und das ist sie", antwortete er darauf vielsagend.

Ein Haus könnte es zumindest schon geben, in dem es sich sicherlich auch zu zweit aushalten lässt: Bei einer Frage-Antwort-Runde im August verriet der 28-Jährige, dass er sich eine neue Bleibe angesehen habe und auf die Zusage warte. Zu dem Anwesen gehöre nicht nur ein Garten, sondern sogar ein ganzer Fußballplatz.

Pietro Lombardi und seine Freundin Laura Maria

Laura Maria, Influencerin

Pietro Lombardi, Sänger

