Pietro Lombardi (28) muss sein Verhandlungsgeschick unter Beweis stellen: Der Sänger versucht, in einem Die Superhändler-Spezial seine Schätze zu Geld zu machen. Für gewöhnlich empfängt Moderator Sükrü Pehlivan (47) ausschließlich Normalos, die in den Untiefen ihrer Keller oder auf Dachböden wertvolle Sammlerstücke ausgraben und im TV verkaufen wollen. In zwei Sonderausgaben bekommt der Trödelexperte allerdings prominenten Besuch – unter anderem eben von Pietro.

Am 27. September um 19:05 Uhr will der "Cinderella"-Interpret die Händler laut RTL-Pressemitteilung "mit seinem Charme" überzeugen. Ob Pietros Liebenswürdigkeit allerdings ausreicht, um mit Markus Reinecke (51), Johanna Schultz, Antoine Richard oder Thomas Käfer einen guten Preis auszuhandeln, bleibt fraglich. Ob Mirja Boes (49) da schon bessere Chancen hat? Die Komikerin will ihren hoffentlich erlesenen Krempel ebenfalls loswerden und setze auf Witz – während Entertainer Oliver Pocher (42) mit seiner "großen Klappe" punkten und einen Deal ergattern möchte.

Eine Woche später, am 4. Oktober ebenfalls um 19:05 Uhr, sind weitere namhafte Trödler bei Sükrü zu Gast. Neben Schauspieler Hardy Krüger jr. (52) wagt sich auch Alles was zählt-Star Cheyenne Pahde (25) in den Verhandlungskampf – doch nicht nur das! Sükrü selbst will seine Kostbarkeiten an den Mann bringen.

Instagram / pietrolombardi Pietro Lombardi, Sänger

TVNOW / Andreas Friese Die Trödler von "Die Superhändler"

Getty Images Cheyenne Pahde, Schauspielerin

