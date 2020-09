Hat sie keine Sehnsucht nach einer Beziehung? Die Schauspielerin Charlize Theron (45) ist momentan auf Solopfaden unterwegs – doch mit Sicherheit könnte die Oscar-Preisträgerin beinahe jeden Mann haben. Sie war bereits mit Stars wie Keanu Reeves (56), Ryan Reynolds (43) und Sean Penn (60) liiert. Erst vor Kurzem verriet sie, dass sich ihre Kinder nun einen Mann für sie wünschen! Und Charlize selbst? Die Hollywood-Ikone enthüllt, dass sie seit fünf Jahren keinen Mann mehr wirklich gedatet hat – und dass das auch gut so ist!

In einem Chat mit Schauspielkollegin Drew Barrymore (45) in ihrer gleichnamigen Show The Drew Barrymore Show verriet sie: "Ich fühle mich nicht einsam. Nicht seit ich meine Kinder habe." Die Schauspielerin hatte im März 2012 zunächst Jackson (8) adoptiert – ihre Adoptivschwester August (5) kam im Juli 2015 dazu. Es sei zwar viel Arbeit, alleinerziehend zu sein. Und die Verbindung zu ihren Kids ersetze keine Beziehung mit einem Mann. Aber am Ende des Tages gehe sie glücklich und mit einem bestimmten Gedanken zu Bett: "Ich will es genau so – und kein bisschen anders!"

Dass aus einzelnen Verabredungen, die sie hin und wieder hatte, nie etwas Ernstes wurde, sei für sie kein Thema. In früheren Interviews betonte die gebürtige Südafrikanerin bereits, dass es kein Versagen sei, nicht liiert zu sein. Das sei bloß ein Konstrukt der Gesellschaft, das geändert werden müsse.

Instagram / charlizeafrica Charlize Theron mit ihren Adoptivkindern im August 2020

Getty Images Charlize Theron bei den British Academy Film Awards im Jahr 2020

Getty Images Charlize Theron bei der Oscar-Verleihung 2020

