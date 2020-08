Wird sie ihnen zuliebe bald wieder daten? Seitdem sich Charlize Theron (45) und Sean Penn (59) 2015 trennten, geht die Schauspielerin offiziell als Single durchs Leben. Die gebürtige Südafrikanerin sieht sich zurzeit einfach nicht in einer Beziehung und möchte ganz für ihre zwei Töchter da sein – doch ihre Kids haben da wohl andere Pläne: Charlize verrät, dass die beiden gern einen Mann an der Seite ihrer Mama sähen!

Im Interview mit Diane von Furstenberg für den Podcast InCharge with DVF erzählt die 44-Jährige, bei welcher Gelegenheit ihre Mädchen das äußerten. "Vor zwei Tagen war ich mit meinen zwei Mädels im Auto und da sagte meine Jüngste auf einmal so etwas wie: 'Du brauchst einen Freund'", gibt die Schauspielerin im Gespräch preis. Charlize verneinte das gegenüber ihren Kindern, doch ihre Tochter August blieb offensichtlich standhaft. "Sie erzählte mir: 'Weißt du was, Mama? Du brauchst einfach einen Freund, du brauchst eine Beziehung!'", so die Blondine weiter.

Für Charlize ist es aktuell offenbar ziemlich schwer, eine neue Partnerschaft einzugehen. "Wenn sich etwas nicht richtig anfühlt, bin ich nicht gewillt, Kompromisse einzugehen. Das hat sich definitiv für mich in meinen Vierzigern geändert", verriet die Leinwandschönheit erst kürzlich gegenüber Ok!.

Anzeige

Getty Images Charlize Theron, Schauspielerin

Anzeige

Getty Images Charlize Theron, Hollywood-Star

Anzeige

Getty Images Charlize Theron im Januar 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de