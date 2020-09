Heißer Single-Nachschub bei Die Bachelorette! Schon seit Monaten fiebern die Fans darauf hin, dass endlich wieder Rosen verteilt werden. Nach Bachelor Sebastian Preuss (30) sucht mit Love Island-Girl Melissa jetzt wieder eine Dame nach ihrem Traummann. Seit heute ist bekannt, welche Solo-Boys bald um das Herz der Dunkelhaarigen kämpfen werden. Doch wer könnte die besten Chancen haben? Welcher Schnittblumenanwärter ist der heißeste Kandidat?

Zweimal Alex, viermal Daniel, Patrick (29), Florian (27) und Co. – eines haben alle Kandidaten gemeinsam: Pralle Muskeln und einen stahlharten Waschbrettbauch. Ob Melissa am Ende Brillenträger Maurice Grube (25), Tattoo-Fan Daniel Mladjovic (31) oder Langhaar-Hottie Rouven Engelhardt (31) in ihr Herz schließt, können die Zuschauer des RTL-Formats schon bald verfolgen: Am 14. Oktober treffen die diesjährigen Teilnehmer auf die Frau ihrer Träume und können sie in der ersten Nacht der Rosen von ihren Qualitäten überzeugen.

Rein äußerlich könnten die Bachelorette-Kandidaten den Geschmack der Beauty schon treffen. Auffällig: Unter den Rosenjungs befinden sich ziemlich viele Dunkelhaarige. Lediglich Alexander Golz (24) sticht mit seinen blonden Locken heraus. Betrachtet man die Verflossenen der Reality-TV-Bekanntheit – wie beispielsweise Richard Heinze (23) oder Danilo Cristilli (23) – liegt folgende Vermutung nahe: Die Brünett-Fraktion könnte gute Chancen haben.

Alle Episoden von "Die Bachelorette" bei TVNOW.

TVNOW Daniel Bayer, Bachelorette-Kandidat 2020

TVNOW Daniel Mladjovic, Bachelorette-Kandidat 2020

TVNOW Daniel Gielniak, Bachelorette-Kandidat 2020

TVNOW Florian Szupories, Bachelorette-Kandidat 2020

TVNOW Emre Özcan, Bachelorette-Kandidat 2020

TVNOW Maurice Grube, Bachelorette-Kandidat 2020

TVNOW Rouven Engelhardt, Bachelorette Kandidat 2020

TVNOW Adriano Pellerito, Bachelorette-Kandidat 2020

TVNOW Alexander Golz, Bachelorette-Kandidat 2020

TVNOW Alexander Gérard, Bachelorette-Kandidat 2020

TVNOW Angelo Bianco, Bachelorette-Kandidat 2020

TVNOW Christian Möller, Bachelorette-Kandidat 2020

TVNOW Ioannis Amanatidis, Bachelorette-Kandidat 2020

TVNOW Sebastian Huget, Bachelorette-Kandidat 2020

TVNOW Saverio Patera, Bachelorette Kandidat 2020

TVNOW Moritz Breuninger, Bachelorette Kandidat 2020

TVNOW Manuel Schmidt, Bachelorette-Kandidat 2020

