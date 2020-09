Diana Herold (46) trifft bei Annemarie Eilfeld (30) einen wunden Punkt! Schon seit dem ersten Tag im Sommerhaus der Stars gerieten die beiden Frauen immer wieder aneinander: Erst zuletzt krachte es zwischen der Schauspielerin und der Musikerin wegen der harten Alkoholvorwürfe gegen Annemaries Freund Tim. Doch damit nicht genug: In der neuen Episode ging es erneut hoch her – Diana brachte Annemarie sogar zum Weinen!

In der aktuellen Folge, die am Sonntag ausgestrahlt wurde, wollte Diana im Gespräch mit Lou den YouTuber von den schlechten Absichten ihrer Konkurrentin überzeugen – und wühlte in der schweren DSDS-Vergangenheit der Sängerin: "Das ist eine Strategie von Annemarie. Was meinst du denn, warum alle Kandidaten sie gehasst haben bei DSDS?" Doch Lou behielt die Worte der 46-Jährigen nicht für sich, sondern erzählte sie brühwarm weiter. So erfuhr auch Annemarie davon – und rastete aus: "Das hat sie nicht gesagt, wirklich, das geht gar nicht!", schimpfte sie. Im Interview erklärte sie dann unter Tränen: "Wie ich elf Jahre mit einem Schwämmchen diesen Scheiß von der Stirn gekratzt habe, und dann kommt so eine Uschi und erzählt wieder so einen Mist!"

Doch wollte Diana wirklich die Wunden der 30-Jährigen böswillig wieder aufreißen? Gegenüber Promiflash versicherte ihr Mann Michael Tomaschautzki: "Annemarie hatte im Haus über ihre DSDS-Zeit vor allen Mitbewohnern gesprochen, was Diana wohl zum Anlass ihrer wertenden Äußerung nahm." Auf wessen Seite steht ihr in diesem Streit? Stimmt unten ab.

