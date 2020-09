Der Ärger im Sommerhaus der Stars nimmt kein Ende! Schon in der vergangenen Folge des beliebten Reality-TV-Experiments kam es mehrfach zu Zoff, unter anderem zwischen Andreas Robens und Kubilay Özdemir. Doch auch nach dem gemeinsamen Auszug des Unternehmers mit Freundin Georgina Fleur (30) hört der Stress nicht auf: Diana Herold (46) legte sich jetzt mit Annemarie Eilfeld (30) und ihrem Partner Tim Sandt an – wegen ein Paar Gläsern Gin Tonic!

Nach dem ersten Nominierungsspiel der aktuellen Episode kamen der Marketingexperte und die einstige DSDS-Kandidatin völlig erschöpft zurück zum Haus. Besonders Tims Atemnot sorgte bei den übrigen Mitstreitern für Verwunderung, sodass Diana eine heikle Theorie aufstellte: "Vielleicht ging es Tim auch so schlecht, weil er gestern auch etwas getrunken hat!", mutmaßte die Schauspielerin. Annemarie wollte diese Behauptung aber nicht auf sich sitzen lassen: "Was hat er denn getrunken? Einen Gin Tonic, das ist doch nicht bisschen was getrunken! Schön, dass du anscheinend protokollierst, was mein Freund trinkt", schoss sie zurück. Und auch Tim konnte kaum glauben, was er anschließend von seiner Liebsten hörte: "Wo ist da das Problem? Mag ich auch nicht solche Kommentare, das kann man mir auch direkt sagen! Du bist nicht meine Mutter!", ärgerte er sich und fügte hinzu: "Ich kann auch 60 Gläser Gin Tonic mir reinknallen und trotzdem noch ein Spiel machen!"

Diana schien nach der Verteidigung der Turteltauben aber noch das letzte Wort haben zu wollen: Als die Gemeinschaft am Abend einen Kasten Bier zur Verfügung gestellt bekam, wollte sie sich einen Scherz erlauben. "Hier Tim, dein Bier ist da. Das hast du doch bestellt!", stichelte sie. "Ich sage doch auch nicht zu dir, du sollst lieber nichts trinken", ärgerte sich der Betroffene. Dianas Schatz Michael Tomaschautzki beendete die Debatte schließlich ganz einfach mit einem: "Es reicht doch jetzt hier!", und ließ die aufbrausende Parteien damit verstummen.

