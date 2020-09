Versucht sich Laura Müller (20) hier als DSDS-Jurorin? Die Dreharbeiten zur 18. Staffel der Gesangsshow laufen bereits auf Hochtouren – und dabei ist auch die Influencerin mit von der Partie: Sie begleitet ihren Mann Michael Wendler (48), der in der Sendung künftig als Juror fungieren wird. Doch nun scheint Laura einmal kurz in die Rolle des Schlagersängers schlüpfen zu wollen: Sie teilte einen Schnappschuss von sich am Jurypult.

Auf Instagram veröffentlichte die 20-Jährige zwei Fotos, auf denen sie jeweils mit einem strahlenden Lächeln hinter dem DSDS-Pult hervorblickt. Neben ihr hat Markus Krampe, der Manager von ihr und Michael Platz genommen. "Ein bisschen Spaß muss sein", kommentierte Laura die Aufnahmen. Denn ernsthaft in der Jury sitzen, wird sie nicht – eine Aufgabe übernimmt sie in der kommenden Staffel aber trotzdem.

Laura wird den DSDS-Teilnehmern als sogenannter Influencer-Coach zur Seite stehen und ihnen zeigen, wie sie mehr Follower auf Instagram generieren können. Dafür gibt sie den Kandidaten unter anderem Schminktipps und bringt ihnen das Drehen von Selfie-Videos näher.

Laura Norberg und Michael Wendler im März 2020 in Köln

Laura Müller und Markus Krampe am Set von DSDS

Laura Müller, "Let's Dance"-Kandidatin

