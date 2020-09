Laura Müller (20) wird bei DSDS mitwirken – doch welche Rolle wird sie in der Show übernehmen? Die Let's Dance-Kandidatin von 2020 verkündete erst kürzlich, dass sie in der beliebten Castingshow zu sehen sein wird. Dabei wird sie also auch mit ihrem Liebsten Michael Wendler (48) zusammenarbeiten, der neben Dieter Bohlen (66) in der Jury sitzen wird. Diese Aufgabe soll die 20-Jährige übernehmen…

Laura wird offenbar den Kandidaten zur Seite stehen – und das bei einer ganz bestimmten Sache, wie Bild erfahren haben soll. Die Beauty soll als Influencer-Coach fungieren. Dabei wird sie den Teilnehmern beibringen, wie man auf Social Media möglichst viele Follower bekommt. Dazu zählen beispielsweise Schminktipps und wie man mithilfe von Selfie-Videos richtig Werbung macht. Für diese Herausforderung scheint Laura genau die richtige Wahl zu sein: Mit mittlerweile 580.000 Insta-Followern hat sie ihren Mann schon längst überholt.

"Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit, wir freuen uns auf das gesamte Team und Dieter Bohlen natürlich!" Wie sehr sich die Beauty auf ihre Zeit bei "Deutschland sucht den Superstar" freut, machte Laura bereits in einem kurzen Video deutlich. "Ich freue mich sehr! Und es bleibt spannend", äußerte sie und grinste dabei megahappy in die Kamera.

Anzeige

Instagram / lauramuellerofficial Michael Wendler und Laura

Anzeige

Instagram / lauramuellerofficial Michael Wendler und Laura im August 2020

Anzeige

ActionPress Laura Müller, September 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de