Ein weiterer Mega-Erfolg, der ohne Die Höhle der Löwen wohl nicht möglich gewesen wäre! Vor rund drei Jahren wagte sich Oliver Rokitta mit seiner Erfindung in das beliebte Tüftlerformat: Der sogenannte Rostschreck ist ein Edelstahlreiniger, der Besteck in der Spülmaschine bearbeitet. Ralf Dümmel (53) zeigte sich sofort begeistert und investierte in das Start-up – was sich für beide Seiten mächtig lohnen sollte, denn: So erfolgreich ist Rostschreck heute!

"Also, in den drei Jahren ist beim Rostschreck sehr viel passiert – nichts ist so geblieben, wie es einmal war", betont der Gründer im Promiflash-Interview. "Aus dem ersten Muster von Rokitta's Rostschreck wurde die Rokitta's GmbH. Der Schreibtisch im Schlafzimmer ist in ein schönes Büro gewandert, der kleine Kellerraum, der mal das Warenlager war, wurde gegen ein großes Lager getauscht und auch sonst ist alles größer geworden." Und was heißt das genau in Zahlen? "Der Rostschreck wurde bis dato fünf Millionen Mal verkauft, mit einem Handelsumsatz von über 30 Millionen Euro", verrät Oliver weiter. "Und es ist, soweit ich es erkennen kann, auch noch kein Ende in Sicht – neue Produkte sind dazugekommen und zur Zeit arbeite ich an einem Buch mit Haushaltstipps."

Klingt ganz so, als würde die Zusammenarbeit mit Löwe Ralf gut funktionieren, oder? "Mit der Arbeit ist das wie in einer Ehe – es läuft mal rund und ab und zu kommt auch mal Rauch in die Bude", gibt Oliver offen zu. "Aber es ist stets eine gute Zusammenarbeit mit Ralf und seinem Team. Und sind wir mal realistisch, wer von den Löwen, wenn nicht Ralf, hätte den Rostschreck soweit nach vorne bringen können?", schwärmt er weiter. So wie gerade alles läuft, sei er sehr zufrieden.

Oliver Rokitta aus "Die Höhle der Löwen", 2017

Das Team von Rokittas Rostschreck

Ralf Dümmel bei "Die Höhle der Löwen"

