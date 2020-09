Was ist los bei Felix van Deventer (24)? Der GZSZ-Darsteller gewährt seinen Fans eigentlich regelmäßig Einblick in sein Privatleben. Als er Sommer vergangenen Jahres Vater wurde, teilte er die News mit seiner Social-Media-Community und als er kurz darauf einen schlimmen Unfall hatte, hielt er seine Follower mit Gesundheitsupdates auf dem Laufenden. Doch seit ein paar Monaten ist es verdächtig ruhig um den Schauspieler. Jetzt verrät er, warum.

In seiner Instagram-Story gab Felix nun ein Lebenszeichen von sich und erläuterte, warum er zuletzt so inaktiv in den sozialen Netzwerken war: "Es ging mir persönlich nicht so gut, hatte viel mit Depressionen zu kämpfen." Genauer geht er nicht auf seinen Kummer ein. Allerdings deutet er an, dass ihm das ständige Posten womöglich zu viel wird: "Social Media hat sich einfach sooo sooo krass verändert. Um ehrlich zu sein, komme ich gar nicht mehr so wirklich hinterher."

Dass die Welt der sozialen Medien einen ganz schön unter Druck setzen kann, gaben auch schon andere Promis zu: Love Island-Sternchen Jessica Fiorini hatte sich erst vor wenigen Monaten eine entsprechende Auszeit genommen. Sie sei damals nah an einer Depression gewesen. Ihren Followern machte sie damals deutlich: "Es ist vollkommen normal, wenn es Tage gibt, an denen ihr euch nicht gut fühlt und zurückziehen möchtet." So habe sie es eben auch getan.

Sind Sie selbst depressiv oder haben Sie Selbstmordgedanken? Dann kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Ukas,Michael Felix van Deventer im Mai 2017 in Berlin

MG RTL D / Arya Shirazi Felix van Deventer, TV-Star

Instagram / itsjessicafiorini Jessica Fiorini, Reality-TV-Sternchen



