Elena Miras (28) kann es wohl kaum mehr erwarten, mit Anastasiya Avilova (32) in den Ring zu steigen! Am Freitag treten die ehemalige Love Island-Kandidatin und die Ex-Temptation Island-Verführerin bei Das große SAT.1 Promiboxen gegeneinander an. Schon im Vorfeld machten die beiden sich im Netz harte Kampfansagen. Aber jetzt hat es das einstige Playboy-Bunny zu weit getrieben: Es hat sich Elenas Trennung von Mike Heiter (28) lustig gemacht. Und die ist deshalb verdammt wütend.

"Sie hat eine Story gemacht, in der sie schreibt: 'Ach, die Elena Miras hat auch ihren Anker verloren'", erklärte die Schweizerin im Gespräch mit Promiflash. Damit spielt Anastasiya auf den gemeinsamen Lovesong "Anker" an, den das Ex-Paar erst kurz vor dem Split veröffentlicht hatte. "Sie hat einen Fehler gemacht, sie hat meine Beziehung ins Lächerliche gezogen. Damit ist sie einfach viel zu weit gegangen", stellte die temperamentvolle Beauty klar.

Online habe sie zwar nicht auf die Spitze ihrer Rivalen nicht reagiert. Allerdings sei sie für das Duell am Wochenende nun noch motivierter. "Sie hat ja so viele Ansagen gemacht und so viel gegen mich geschossen, wo ich mir denke: 'Oh mein Gott, wie peinlich sowas ist'", schimpfte sie. Was meint ihr: Hat Anastasiya nach dieser Aktion noch Siegeschancen? Stimmt ab!

TVNOW / Stefan Gregorowius Elena Miras und Mike Heiter, Moderatoren von "Just Tattoo Of Us"

Instagram / elena_miras Elena Miras, Reality-TV-Star

Instagram / nasia_a Anastasiya Avilova im Juli 2020

Was meint ihr: Hat Anastasiya nach dieser Aktion noch Siegeschancen?



