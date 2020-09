Hat Luigi sich tatsächlich in Michelle verknallt? In der vergangenen Folge von Ex on the Beach überraschte der Hottie mit diesem Geständnis: Er habe Gefühle für das Temptation Island-Girl Michelle entwickelt! Dabei hatte er gerade noch wild mit Georgia geknutscht – was für Eifersüchteleien seitens Walentina sorgte, mit der er ebenfalls bereits ein heißes Date hatte. So viele Frauen hintereinander... Da stellt sich sicherlich so manchem Zuschauer die Frage: Mein Gigi es wirklich ernst mit Michelle?

Im Promiflash-Interview gibt er zu, dass er eigentlich mit lockeren Absichten in das Format gestartet war: "Ich kam rein und wollte eigentlich meinen Spaß. Ich wollte niemanden ernsthaft kennenlernen", betont Luigi. "Genau den Gedanken hatte ich bei Walentina und Georgia auch, weil ich bei denen gleich erkannt habe, dass das nur Bettgeschichten wären." Doch dann sei alles anders gekommen: "Bei Michelle aber habe ich gespürt, dass das eher eine Frau für die Zukunft ist."

Weiterhin schwärmt der hübsche Tattoo-Träger: "[Michelle] war die Einzige und die Erste seit Langem, mit der ich mir wieder mehr vorstellen könnte." Einen Wermutstropfen gebe es jedoch: "Ich war mir bei ihr aber die ganze Zeit unsicher, ob sie das auch will und ob es draußen weitergehen würde..." Findet ihr, er klingt aufrichtig? Stimmt unten ab!

"Ex on the Beach", seit dem 1. September auf TVNOW und dem 15. September um 23:05 Uhr bei RTL.

TVNOW / Frank Fastner Luigi Birofio, "Ex on the Beach"-Kandidat 2020

TVNOW Walentina und Luigi, Kandidaten bei "Ex on the Beach" 2020

TVNOW / Frank Fastner Michelle Daniaux, "Ex on the Beach"-Kandidatin 2020

