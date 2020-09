Ist Annemarie Eilfeld (30) eine schlechte Gewinnerin? Gemeinsam mit ihrem Partner Tim Sandt ist die frühere DSDS-Teilnehmerin aktuell im Sommerhaus der Stars. Ihr Ziel: Die Musikerin will in dem Reality-TV-Format ihr Zicken-Image loswerden – und wohl auch das stolze Preisgeld von 50.000 Euro mit nach Hause nehmen. Team Eilfeld legt sich jedenfalls mächtig ins Zeug: Annemarie und Tim haben das Spiel "Lippenbekenntnis" gewonnen – doch war ihre Siegesrede vielleicht etwas zu viel des Guten?

Nach der ulkigen Challenge, bei der die Pärchen mit Grusel-Gebiss im Mund Sätze auswendig lernen und dann korrekt aufsagen mussten, hatte die Sängerin die Ehre, den Sieger zu verkünden: "Der Text wurde am schnellsten fehlerfrei aufgesagt von Annemarie und Tim!", jubelte die Blondine. "Wir haben aber auch rasiert!" Zunächst freuten sich noch alle für sie, doch beim Anblick der genauen Ergebnisse wurde die 30-Jährige dann etwas übermütig: "Ach du Scheiße, Leute – wie lang habt ihr denn gebraucht?! Ich les' mal von hinten vor, ja?" Während Annemarie und Tim nur 3:28 Minuten für die Aufgabe gebraucht hatten, benötigten Caroline und Andreas Robens 29:12 Minuten und die Fahros ganze 33:36 Minuten.

Derart vorgeführt zu werden, passte Michaela (54) und Martin (63) so gar nicht: "Das war schon Bloßstellen! Annemarie ist in allem die Beste und die Schlauste...", wetterte die 53-Jährige im anschließenden Interview. "Das war auch wieder in Szene setzen... Fand ich ein bisschen provokativ!", ärgerte sich ihr Mann.

TVNOW / Stefan Gregorowius Tim Sandt und Annemarie Eilfeld, Sommerhaus-Kandidaten 2020

TVNOW Annemarie Eilfeld, Tim Sandt und Michael Tomaschautzki im Sommerhaus

TVNOW Martin Bolze und Michaela Scherer beim Sommerhaus-Spiel "Lippenbekenntnis"

