Gibt es etwa ein bislang unbekanntes Duell bei Das große Sat.1 Promiboxen? Am kommenden Freitag geht die beliebte Show in die zweite Runde: Nachdem in der vergangenen Woche neben Carina Spack (24) noch vier weitere Stars den Sieg im großen TV-Kampf für sich ausmachen konnten, steigen in wenigen Tagen erneut Celebritys in den Ring! Neben Elena Miras (28), Anastasiya Avilova (32) und Co. scheint es auch noch zwei Überraschungskandidaten zu geben!

Wie ein Insider gegenüber Promiflash verriet, werden sich am Freitag auch Domenico De Cicco (37) und Ennesto Monté (45) duellieren! Ob sie die Chance nutzen, um ihre Differenzen nun mit den Fäusten auszutragen? Immerhin hatte der einstige Die Bachelorette-Kandidat im vergangenen Juli gegen den Sänger ausgeteilt, weil Letzterer sich gegen die Brust-OP seiner Freundin Vanja Rasova ausgesprochen hatte!

Ennesto gefiel gar nicht, dass Domenico sich in diese Angelegenheit eingemischt hatte und gab das auch klar zu verstehen: Er hatte in einem Promiflash-Interview klargestellt, dass er gegen Vanjas OP gewesen sei, weil sie sich nicht für andere Menschen unters Messer legen lassen solle – und darüber hinaus gegen den einstigen Dschungelcamp-Bewohner ausgeteilt: "Domenico ist in meinen Augen ohnehin ein Idiot!"

ActionPress Domenico De Cicco, September 2019

Instagram / ennesto.official Ennesto Monté, TV-Bekanntheit

Promiflash Ennesto Monté und seine Freundin Vanja

