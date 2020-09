Was steckt hinter der Fehde zwischen Evanthia Benetatou (28) und dem Paar Andrej Mangold (33) und Jennifer Lange (26)? Die drei Reality-TV-Stars lernten sich in der Bachelor-Staffel von 2019 kennen – und trafen nun in Das Sommerhaus der Stars erneut aufeinander. Dabei war schon zu Beginn klar: Die drei sind eine explosive Kombination! Vor allem Evas pikante Aussagen über den Sex mit Andrej sorgten für Krawall. Doch wieso hat es sich zwischen den dreien eigentlich so zugespitzt?

Andrej erklärt im Promiflash-Interview, dass Jenny und er bereits vor der Sommerhaus-Staffel nicht gut auf die einstige Bachelor-Finalistin zu sprechen gewesen seien. "Wir hatten fast zwei Jahre keinen Kontakt zu ihr und sie hat immer wieder für ihre eigene Publicity unsere Namen negativ in den Mund genommen", erklärt er. Sie hätten ihre Äußerungen aber ignoriert, da sie sich nicht auf ihr Niveau begeben wollten. "Im Haus haben wir uns vorgenommen, ihr aus dem Weg zu gehen. Leider hat sie aber immer wieder Situationen erzwungen und das gleiche Thema aufgemacht, über das sie sich als Person seit zwei Jahren definiert", wirft der Basketballer seinem Ex-TV-Flirt vor.

Bei besagtem Thema dreht es sich um den Sex zwischen Andrej und Eva in der "Bachelor"-Show. Das, was zwischen ihm und Eva geschehen sei, sei für ihn längst abgehakt, erklärt Andrej gegenüber Promiflash: "Ich bin aktiv auf sie zugegangen und habe mich mit ihr per Telefon ausgesprochen, damit sie die Gründe kennt und keine Themen mehr offen sind." Er könne es daher nicht verstehen, dass Eva vor laufender Kamera immer wieder über ihr Techtelmechtel auspackt.

Alle Infos und Folgen von "Das Sommerhaus der Stars" findet ihr bei TVNOW.

Anzeige

TV NOW Jennifer Lange und Andrej Mangold im "Sommerhaus der Stars"

Anzeige

TVNOW Evanthia Benetatou im "Sommerhaus der Stars" 2020

Anzeige

ActionPress Andrej Mangold und Jennifer Lange im September 2019 in Berlin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de