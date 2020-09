Jacob Elordi (23) huldigt seiner Ex Zendaya Coleman (24)! Im Sommer 2019 wurden erstmals Gerüchte entfacht, dass sich die Schauspieler daten. Seitdem sollen sie fernab der Öffentlichkeit eine Liebesbeziehung geführt haben. Im September schien ihr Liebesglück jedoch vorbei zu sein. Der The Kissing Booth-Star hat offenbar eine neue Beauty im Visier. Doch zwischen Jacob und Zendaya herrscht wohl kein böses Blut: Jetzt gratulierte der 23-Jährige seiner einstigen Flamme gebührend zu ihrem Emmy-Gewinn!

Bei der diesjährigen virtuellen Verleihung der Emmy Awards konnte Zendaya die Kategorie "Beste Hauptdarstellerin in einer Dramaserie" für sich entscheiden. Für ihre Leistung in der Serie Euphoria bekam sie die begehrte Trophäe. Auch Jacob ergriff daraufhin in seiner Instagram-Story die Chance, der 24-Jährigen seine Glückwünsche auszusprechen. "Gratuliere, Captain! Bravo", richtete er anerkennende Worte an den einstigen Disney-Star und versah seinen Text mit einem lila Herzchen.

Offenbar versteht sich der Serien-Hottie also noch blendend mit seinem ehemaligen Flirt. Selbst bestätigt haben Jacob und Zendaya ihr angebliches Techtelmechtel jedoch nie. Dass ihre mutmaßliche Liebe aber wohl erloschen ist, beweist Jacobs aktuelles Interesse an Supermodel Kaia Gerber (19). "Sie haben beide sehr gelassene Persönlichkeiten und ähnliche Interessen. Jacob bringt Kaia zum Lachen, und die Familie vergöttert ihn", erklärte ein Insider gegenüber E! News.

Getty Images Zendaya Coleman, Schauspielerin

Getty Images Jacob Elordi, "The Kissing Booth"-Darsteller

Getty Images Kaia Gerber auf der Paris Fashion Week, 2019

