Läuten im Hause Balotelli etwa bald die Hochzeitsglocken? Der italienische Star-Fußballer Mario Balotelli (30) sorgte in der Vergangenheit vor allem mit seinem wilden Liebesleben und wechselnden Beziehungen für Schlagzeilen: Auch wenn der Kicker Vater zweier Kinder ist, waren seine Partnerschaften offenbar nicht für die Ewigkeit bestimmt. Doch damit könnte jetzt ein für alle Mal Schluss sein: Mario soll sich verlobt haben – und das nach nur einem Monat Beziehung!

Laut The Sun veröffentlichte das italienische Magazin Chi zuletzt Schnappschüsse von Mario und seiner vermeintlichen Verlobten, auf denen sie ein Date in einem Restaurant auf Sizilien genießen. Bei der Frau soll es sich um das italienische Reality-TV-Sternchen Alessia Messina handeln – und der Kicker ist offenbar so richtig glücklich mit ihr: "Ich bin verlobt und ich bin verliebt", soll der 30-Jährige geschwärmt haben. Bislang äußerten sich aber weder Mario noch Alessia persönlich zu der vermeintlichen Verlobung.

Der hübschen Brünetten folgen in den sozialen Medien nicht nur über 500.000 Fans, auch der ein oder andere TV-Zuschauer dürfte sie in der Vergangenheit schon bewundert haben: Alessia hauste nicht nur im berühmt-berüchtigten TV-Knast bei "Grande Fratello", dem italienischen Pendant zu Big Brother, sondern verbrachte auch einige Zeit auf der Insel der Versuchung bei Temptation Island.

Instagram / _alessiamessina_real Alessia Messina im September 2020

KCS Presse / MEGA Mario Balotelli, 2019

