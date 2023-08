Heiße Küsse: Mario Balotelli ist mit Blondine unterwegs

Hat Mario Balotelli (32) etwa eine neue Frau an seiner Seite? Der italienische Star-Fußballer sorgte in der Vergangenheit vor allem mit seinem wilden Liebesleben und wechselnden Beziehungen für Schlagzeilen. Erst vor ein paar Monaten wurde der Kicker mit seiner angeblichen Freundin Francesca Monti im Urlaub auf den Malediven gesehen. Inzwischen scheint die Beziehung allerdings wieder vorbei zu sein, denn: Mario war mit einer geheimnisvollen Blondine unterwegs.

Auf Aufnahmen, die unter anderem Sun vorliegen, ist der Kicker mit der geheimnisvollen Frau in Venedig zu sehen. Sie sahen sich die Sehenswürdigkeiten an und entspannten sich bei einer Gondelfahrt durch die Stadt. Ungehemmt flirteten die beiden, lachten und suchten immer wieder den Körperkontakt des anderen. Der Fußballstar und die Blondine küssten sich sogar und hielten Händchen. Über die geheimnisvolle Blondine ist nur wenig bekannt, Berichten in Italien zufolge heißt sie Cecilia.

Dass Mario es in seinen Liebesbeziehungen gerne mal überstürzt, ist bereits bekannt. Mit dem Reality-TV-Sternchen Alessia Messina soll er sich nämlich nach nur einem Monat Beziehung verlobt haben. Gebracht hat es wohl nichts – denn offensichtlich sind die beiden kein Paar mehr.

Getty Images Mario Balotelli, Januar 2022

Getty Images Mario Balotelli, Fußballspieler

Getty Images Mario Balotelli, Fußballstar

