Sebastian Preuss (30) ist wieder in festen Händen. Anfang des Jahres suchte der Kickboxer als Bachelor schon einmal nach der Richtigen, damals allerdings ohne Erfolg. Im Sommer deutete Basti schließlich an, dass es offenbar eine neue Frau in seinem Leben gibt. Wie ernst es zwischen dem Münchner und seiner Unbekannten ist, war allerdings noch nicht klar. Jetzt bestätigt Sebastian: Er ist tatsächlich wieder in einer Beziehung!

"Ja, ich habe eine Freundin", erklärte der 30-Jährige gegenüber der Zeitung Express. Schon seit einigen Tagen vermuteten Bastis Fans, dass er am Wochenende in weiblicher Begleitung zum großen Sat.1 Promiboxen angereist war – und mit dieser Vermutung lagen seine Follower offenbar goldrichtig. Seine Herzdame war allerdings nicht im Studio zu sehen, sie wartete stattdessen im Hotel. "Sie hat mich hergefahren. In der Partnerschaft sollte man hintereinanderstehen und das tut sie", schwärmte Basti während der Show.

Wer ihm so sehr den Kopf verdreht hat, verriet der Reality-TV-Darsteller noch nicht. Aber könnte sich das vielleicht bald ändern? "Momentan noch nicht. Erst, wenn wir beide einverstanden sind", meinte er. Wird es bald das erste Pärchen-Pic von dem Ex-Rosenkavalier und seiner Liebsten geben? Stimmt in der Umfrage ab.

Instagram / sebastianpreuss Sebastian Preuss und sein unbekannter Flirt

Instagram / sebastianpreuss Sebastian Preuss 2019 beim Bachelor-Dreh

Steffi Adam / Future Image/ ActionPress Sebastian Preuss, Bachelor 2020

