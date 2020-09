Endlich gibt Amira Pocher (27) ein neues Schwangerschafts-Update! Im Juni überraschten das Model und sein Mann Oliver Pocher (42) mit süßen News: Nur wenige Monate nach der Geburt ihres ersten Kindes werden sie erneut Eltern. Zwar ist Amira auch weiterhin auf Social Media aktiv, Content rund um den erwarteten Nachwuchs gibt es dort jedoch eher weniger zu sehen. Umso schöner ist ihr neuester Post, auf dem die Beauty stolz ihren Babybauch präsentiert!

In einem Instagram-Clip gibt die 27-Jährige ihren Fans jetzt das, worauf diese sehnlichst gewartet haben: Ein Update zu ihrer Schwangerschaft! "Da ist er ja! (Der Bauch)", kommentiert sie das kurze Video. Nötig wären diese Worte jedoch nicht gewesen – denn dass Amira in anderen Umständen ist, ist wirklich nicht mehr zu übersehen. In den vergangenen Wochen ist ihre Körpermitte ganz schön rund geworden!

Während sie ihr lockeres Shirt hochzieht, um ihren Bauch zu enthüllen, strahlt die zukünftige Zweifach-Mama über beide Ohren – dabei schien sie zunächst alles andere als begeistert von der schnellen erneuten Schwangerschaft zu sein. Als sie den positiven Test in den Händen hielt, sei sie sogar in Tränen ausgebrochen: "Oh, ich bin so ein Assi. Dann habe ich zwei Kinder mit 27", soll sie Oli zufolge geschluchzt haben.

Instagram / amirapocher Amira Pocher, September 2020

Instagram / amirapocher Amira Pochers Babybauch

Thomas Burg / ActionPress Oliver und Amira Pocher verkünden zweite Schwangerschaft

