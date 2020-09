Wie steht es um das Liebesleben von Nathalie Bleicher-Woth (24)? Im Februar gab die Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin bekannt, dass sie eine neue Frau an ihrer Seite hat. Das Gesicht ihrer besseren Hälfte hat sie ihrer Community zwar nie gezeigt, trotzdem war die Engländerin regelmäßig auf ihren Social-Media-Accounts zu sehen. Doch seit ein paar Wochen fehlt von ihr jede Spur. Ihre Fans fragen sich deshalb: Ist Nathalie vielleicht wieder Single?

In ihrer Instagram-Story teilte die Berlinerin jetzt eine ganze Reihe von Fragen, die ihre Follower ihr geschickt hatten – das ganz große Thema: ihr Beziehungsstatus. "Was ist eigentlich mit deiner Freundin? Schade, dass du das nicht mit uns teilst" oder "Hast du deine Freundin noch? Erwähnst sie nicht mehr oder habe ich was verpasst?", wollen die User wissen. Nathalie gab bisher keine Antwort darauf, machte aber das Angebot, ein YouTube-Video dazu zu machen.

Vielleicht hat sich ihre Partnerin aber einfach bewusst zurückgezogen. Schon kurz nach dem Paar-Outing erklärte die 24-Jährige, dass sich ihre Liebste einfach nicht dazu bereit fühle, sich im Netz mit ihr zu zeigen. "Nicht jeder möchte in der Öffentlichkeit stehen und das respektiere ich", betonte sie damals.

Instagram / Nathalie Bleicher-Woth Nathalie Bleicher-Woth und ihre Freundin

Instagram / nathalie_bw Nathalie Bleicher-Woth, bekannt aus "Berlin - Tag & Nacht"

Instagram / nathalie_bw Nathalie Bleicher-Woth, vor dem BTN-Hausboot 2020

