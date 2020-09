Damit ist nun auch dieses Geheimnis gelüftet! Bereits seit Wochen wird spekuliert, wo im kommenden Jahr das legendäre Dschungelcamp stattfinden könnte – aufgrund der aktuellen Gesundheitslage kann das Team schließlich nicht nach Australien reisen, wo die Show in den vergangenen Jahren sonst immer produziert wurde. Müssen die Zuschauer womöglich sogar auf die beliebte Sendung verzichten? Nö, das Dschungelcamp findet statt – und zwar in Wales!

Dass die 15. Staffel von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" nun, wie die britische Ausgabe des Formats, in Wales gedreht wird, bestätigt RTL jetzt – und damit wartet auf die abenteuerlustigen Promis eine ganz neue Herausforderung. Denn nicht nur das Klima ist ein völlig anderes, in Wales leben auch andere Tiere als im australischen Busch. Trotz dieser Veränderungen halten die Macher aber am ursprünglichen Konzept fest: Es wird täglich ein Star in die Prüfung gewählt, der durch das Sammeln der Sterne dafür sorgt, dass die Campbewohner mehr zu essen bekommen als nur Reis und Bohnen.

"Wenn ich mir ansehe, wer teilnehmen wird und mir dabei die Dschungelprüfungen in Wales vorstelle, würde ich am liebsten gleich loslegen mit der Show", macht RTL-Geschäftsführer Jörg Graf in einer Erklärung die Fans neugierig. Wer das TV-Abenteuer im Januar wagen wird, ist bislang allerdings noch topsecret.

TVNOW / Stefan Menne Daniel Hartwich und Sonja Zietlow, "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!"-Moderatoren

TVNOW Die Dschungelcamp-Kandidaten 2020

TVNOW / Stephan Pick Daniel Hartwich und Sonja Zietlow

