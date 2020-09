Es war der Aufreger des Abends bei der zweiten Folge vom Promiboxen 2020! Rafi Rachek (30) stürmte den Boxring, während sein Boyfriend Sam Dylan (29) gerade gegen Netz-Erzfeind Serkan Yavuz (27) kämpfte. Die beiden wollten ihre lang andauernde Fehde mit diesem Kampf jetzt endlich ad acta legen. Am Ende gewann Serkan – doch kurz vor dem Ertönen der Glocke sprang der erboste Rafi plötzlich in den Ring. Jetzt gibt es auch endlich Fotos von dem gestrigen Vorfall.

In einem Moment sitzt Rafi noch zwischen Sams Promi-Freundinnen und im nächsten Moment steht er auf den Beinen, läuft ganz nah an den Ring heran und schreit los. Als Serkan dann richtig auf Sam einprügelt, brennen bei dem Kurden alle Sicherungen durch – er nimmt Anlauf und will mit ganzer Kraft über die Boxring-Absperrung springen. Dabei überschlägt er sich allerdings und landet erst einmal auf dem Rücken.

Als Rafi dann auf Serkan losgehen will, geht aber der Ringrichter dazwischen und bremst ihn. Schließlich kommen drei Securitybeamte und tragen ihn aus der Halle. Das lief aber nicht sehr freundlich über die Bühne, wie Rafi später in seiner Instagram-Story bekanntgab: "Ich habe Hausverbot bekommen. Das war einfach nur respektlos hoch zehn."

Getty Images Rafi Rachek, Sam Dylan und Serkan Yavuz

