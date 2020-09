Stärkt Aurelia Lamprecht ihrem Ex-Flirt Henrik Stoltenberg etwa den Rücken? Die Hotelfachfrau und der Student bandelten bei Love Island miteinander an und stiegen sogar miteinander ins Bett. Doch kurz danach merkte Henrik, dass sein Herz eher für die Nachzüglerin Sandra Janina schlägt und schoss Aurelia ab – ohne sie vorher über seine Gefühlslage in Kenntnis zu setzen. Damit machte sich der Blondschopf nicht nur bei Aurelia und seinen Mitbewohnern, sondern auch bei zahlreichen Zuschauern unbeliebt. Im Netz erntete er sogar einen regelrechten Shitstorm. War das in Aurelias Augen legitim?

Gegenüber Promiflash erklärte die 23-Jährige, dass sie generell niemandem etwas Böses wünsche: "Deswegen würde ich niemals sagen, dass irgendwer was Negatives verdient hat." Sie glaube daran, dass alles, was man im Leben tue, irgendwann auf einen zurückkomme, Gutes wie Schlechtes. "Deswegen bin ich damit im Reinen", stellte Aurelia klar.

Die Halb-Kolumbianerin hat dem Kölner trotz allem sogar verziehen. Dennoch sitzt

der Schmerz nach seiner Abfuhr offenbar noch tief. "Meine Gefühle zu Henrik sind vielseitig. Ich habe ihm zwar vergeben, aber die Enttäuschung ist natürlich trotzdem immer noch ein bisschen da", resümierte die Brünette.

