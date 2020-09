Rebel Wilson (40) ist wieder frisch verliebt! Die Schauspielerin sorgte bei ihren Followern gerade erst für eine kleine Überraschung. Mit einem Pärchenfoto machte sie am Donnerstag ihre Beziehung zu dem 29-jährigen Jacob Busch öffentlich. Mittlerweile gaben die beiden sogar schon ihr Red-Carpet-Debüt. Jetzt teilte auch ihr Liebster einen gemeinsamen Schnappschuss der Frischverliebten im Netz – sein Pic wirkt allerdings schon deutlich intimer!

Während die 40-Jährige für ihr Liebes-Outing ein Bild postete, auf dem sein umwerfendes Lächeln zur Geltung kam, entschied ihr Freund sich lieber für nackte Tatsachen. In seiner Instagram-Story teilte er ein Foto, auf dem er mit nacktem Oberkörper neben seiner Rebel posiert. Darunter schrieb er lediglich auf Französisch: "Es ist gut" und schmückte den knappen Kommentar mit einem roten Herz-Emoji.

Dieses heiße Pärchenfoto ist offenbar in Monaco entstanden. Dort haben Rebel und Jacob gemeinsam die vergangenen Tage verbracht und an der Planetary Health Gala von Fürst Albert II. (62) teilgenommen. Auf dieser Veranstaltung sind auch die ersten Red-Carpet-Bilder der beiden entstanden. Was sagt ihr zu den Pärchenbildern von Rebel und Jacob? Stimmt ab!

Instagram / rebelwilson Rebel Wilson im September 2020

Instagram / rebelwilson Rebel Wilson und Jacob Busch

Getty Images Rebel Wilson und Jacob Busch in Monaco

