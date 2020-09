Endlich gibt es erste Einblicke in die neue Staffel von Grey's Anatomy! Seit knapp 16 Jahren flimmert die erfolgreiche Arztserie nun schon über die TV-Bildschirme. Vor wenigen Monaten wurden erste Details zur kommenden Staffel preisgegeben: Darin soll die aktuelle Gesundheitslage und die Auswirkungen auf die Krankenhäuser eine Rolle spielen – doch das ist noch nicht alles: Ein erster Trailer zeigt, wie dramatisch es in der 17. Staffel von "Grey's Anatomy" zugehen wird!

Fans können sich schon mal auf jede Menge Drama, Liebe und Herzschmerz freuen! In einem Teaser kündigt der US-Sender ABC die neue Staffel mit einem Knall an: Neben der Geburt von Amelia Shepherds (gespielt von Caterina Scorsone, 38) Baby zeigt die Vorschau auch eine verzweifelte Teddy Altman (Kim Raver, 51), die zuerst Tom Koracick (Greg Germann) küsst und später Owen Hunt (Kevin McKidd, 47) ihre Liebe versichert. Wie es für Meredith Grey (Ellen Pompeo, 50) weiter geht, wird nicht thematisiert.

Am 12. November 2020 startet "Grey's Anatomy" in den USA in die 17. Runde. Wann die neue Staffel in Deutschland zu sehen sein wird, ist bis dato noch nicht bekannt. Bleibt der Sender ProSieben bei seinem bisherigen Rhythmus, dürften sich die Fans aber im kommenden Frühling über die neuen Folgen freuen.

Instagram / caterinascorsone Caterina Scorsone in ihrer "Grey's Anatomy"-Rolle

Instagram / kimraver Kevin McKidd und Kim Raver, "Grey's Anatomy"-Darsteller

ActionPress/Collection Christophel Die Hauptdarsteller der Serie "Grey's Anatomy" am Set der ersten Staffel im Jahr 2005

