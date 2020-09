Seitdem Evanthia Benetatou (28) und ihr Verlobter Chris ins Sommerhaus der Stars gezogen sind, können es die meisten anderen Paare – allen voran Andrej Mangold (33) und Jennifer Lange (26) – nicht erwarten, sie wieder rauszuwählen. Dabei gibt es allerdings ein Problem: Die ehemalige Bachelor-Kandidatin und ihr Partner schafften es bereits in ihrer ersten Folge, sich zu safen und durften somit nicht auf die Abschussliste gesetzt werden. Und was soll man sagen, auch in der heutigen Episode entscheiden sie ein Spiel für sich und sind erneut vor einer Nominierung geschützt...

Für die Sommerhaus-Bewohner steht unter anderem das Match "Rolliges Raupenrennen" auf dem Programm. Dabei werden die Männer in Folie eingewickelt und müssen robbend einen Hindernisparcours bewältigen – Aufstehen ist natürlich verboten. Wer zuerst im Ziel ankommt und gemeinsam mit seiner Partnerin in einer Kiste voller Stroh ein verstecktes Herz findet, hat das Spiel gewonnen. Chris schafft es am Ende, sich vom vorletzten auf den ersten Platz vorzukämpfen und geht mit seiner Eva als Sieger aus dem Match.

Die Freude der beiden ist riesig – schließlich sind sie beim anstehenden Sommerhaus-Stimmungsbarometer fein aus dem Schneider. Die Begeisterung der anderen Teilnehmer hält sich hingegen in Grenzen. Vor allem Lisha ist ziemlich sauer, denn Chris hat ihrem Lou während des Spiels einen ordentlichen Bodycheck verpasst. "Lou, hättest du ihn einfach genauso weggerammt wie er dich. Das Stück Scheiße", ärgert sie sich. Zurück im Haus erfahren dann auch Andrej und Jenny – die dank eines Spiels bereits safe sind – von Eva und Chris' Erfolg. "Es gibt so einen Spruch: Das Glück ist mit die Doofen", lautet die anschließende Reaktion des ehemaligen Rosenkavaliers.

TVNOW Die Sommerhaus-Männer bei einem Match

Instagram / lishaandlou_the_originals Lou und Lisha, Sommerhaus-Kandidaten 2020

TVNOW Jennifer Lange und Andrej Mangold bei "Das Sommerhaus der Stars"

