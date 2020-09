Es wird weiter gestalkt, gebangt und spioniert! Schon mit der ersten Staffel holte die Serie You 2018 ein riesiges Publikum ab. In der Netflix-Produktion geht es um Joe Goldberg, gespielt von Penn Badgley (33), der sich hoffnungslos in die Blondine Guinevere verliebt – und sie anschließend stalkt. Auch die zweite Season ging später durch die Decke. Auf dieser Erfolgswelle wollen die Macher der Serie weiter reiten: Die Dreharbeiten für Staffel drei sollen bald beginnen!

Das gab nun Insider Daniel Richtman via Twitter bekannt: Demnach soll die Fortsetzung der spannenden Geschichte ab November gefilmt werden. Schon im Frühjahr hatte die Arbeit an dem Projekt begonnen, wegen der Gesundheitskrise mussten sie jedoch wieder abgebrochen werden. Wie Richtman weiter enthüllte, soll noch bis ungefähr April 2021 gedreht werden – so könne die Serie bis Ende 2021 veröffentlicht werden.

Wie "You" wohl weitergehen wird? Im Finale der zweiten Staffel hatte Joes psychisch instabile On-Off-Liebe Love (Victoria Pedretti, 25) ihm offenbart, schwanger zu sein. Anschließend gab es eine Zukunftssequenz zu sehen, in der Joe und die werdende Mutter in einem großen Haus lebten – während der Stalker durch den Zaun eine fremde Frau beobachtete.

