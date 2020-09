Prinzessin Charlotte (5) und Prinz Georges (7) Oma Herzogin Camilla (73) hat den beiden Kids einen gesunden Snack schmackhaft gemacht! Seit einigen Monaten ist bereits bekannt, dass die Krönchenkinder in der Schule stets veganes Essen serviert bekommen – Charlotte schlemmt außerdem gerne Nudelgerichte. Was ansonsten auf den Tellern der zwei und ihrem kleinen Bruder Prinz Louis (2) landet, ist bislang noch ein Geheimnis. Die Gattin von Prinz Charles (71) verriet nun allerdings, dass sie ihre Enkelkinder dazu gebracht hat, gern Erbsen zu naschen!

Beim Besuch einer Schule im englischen Slough sprach Camilla mit den Schülern, wie Hello! jetzt berichtete: "Ich erzähle euch mal, was ich wirklich gerne esse: Am liebsten esse ich frische Erbsen aus dem Garten. Wenn man sie direkt aus der Schote isst, sind sie besonders köstlich und sehr süß!" Das dürfte nicht unbedingt die erste Wahl in Sachen Süßigkeiten bei Kindern sein – ihre beiden Enkel Charlotte und George haben sich das allerdings von ihr abgeschaut. "Ich nehme alle meine Enkel mit in den Garten und dann verbringen wir Stunden damit, Erbsen zu essen!", plauderte sie weiter aus.

Doch nicht nur gesundes Gemüse dürfen die Kids bei der Herzogin von Cornwall essen – auch typische Klassiker gibt es bei ihr, wie sie selbst in der Kochshow Masterchef Australia verriet: "Wenn ich keine frischen Tomaten zu Hause habe, dann aber in jedem Fall Ketchup. Meine Enkelkinder sind geradezu süchtig nach Ketchup!"

Getty Images Prinzessin Charlotte, Herzogin Kate, Prinz George und Prinz William

Getty Images Herzogin Camilla im September 2020

Getty Images Herzogin Camilla und Prinz Charles im Mai 2017

