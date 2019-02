Eine süße Prinzessin mag es lieber herzhaft! Prinzessin Charlotte (3) ist gerade einmal drei Jahre alt und schon rund um den Globus bekannt. Logisch, dass sich auch die ganze Welt dafür interessiert, was der royale Nachwuchs von Herzogin Kate (37) und Prinz William (36) gern isst. Bei einem offiziellen Auftritt hat es die Mama nun höchstpersönlich verraten: Die kleine Britin nascht am liebsten Oliven und ein besonderes Nudelgericht!

Während eines Termins in einer Londoner Grundschule soll Kate laut Daily Mail verraten haben: "Charlotte liebt Oliven!" Das ist aber nicht das einzige Gericht, mit dem die dreifache Mutter ihrer Tochter offenbar eine Freude machen kann: Sie koche mit ihr und George auch oft gemeinsam in der Küche des Palastes cremige Käse-Pasta. Einer soll dabei laut der 37-Jährigen das Mehl rühren, der andere Milch und Butter hineingeben. Auch Salate stünden bei der royalen Familie auf dem Speiseplan. Essen sei Kate sehr wichtig, habe sie bei dem Termin in der Grundschule betont.

Vor allem aber können sich ihre Kinder dabei austoben und einfach nur Kinder sein, erklärte Kate. Erst vor Kurzem hatte die adlige Mama enthüllt, dass Charlotte und Bruder George (5) es lieben, sich bei der Herstellung von Pizzateig die Hände dreckig zu machen.

Getty Images Herzogin Kate bei einem Termin in einer Schule in London

Getty Images Herzogin Kate in der Alperton Community School in London

Julian Simmonds - Pool/Getty Images Herzogin Kate und Prinzessin Charlotte im Juli 2017 in Hamburg

