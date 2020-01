An der Thomas Battersea Schule in London heißt es jetzt jeden Freitag: Tierische Produkte sind tabu. Diesem neuen Ernährungsplan können sich auch die jungen britischen Royals Prinz George (6) und Prinzessin Charlotte (4) nicht entziehen, die dort die Schulbank drücken. Diese Änderung in der Schulspeisung erfolgt im Zuge der Veganuary-Bewegung – die einen veganen Januar promotet. Dieser wurde von einer englischen Nonprofit-Organisation ins Leben gerufen und soll gerade bei Kindern einen nachhaltigen Lebensstil fördern. Zu den Testern des veganen Lebensstils gehören nun also auch die Königskinder.

Allen 566 Schülern der renommierten Bildungsstätte werden jeden Freitag fleischlose Gerichte serviert. Dabei bekommen die kleinen Krönchenträger aber keinen gewöhnlichen Kantinenfraß vorgesetzt, sondern werden mit feiner Sterneküche verwöhnt. Dazu sollen zählen: Französische Zwiebelsuppen, Lachsgerichte, Dauphinoise-Kartoffelauflauf, frische Bananen-Milchshakes und aufgeschäumte Marmelade auf einem Kokos-Parfait an Vanillesoße – berichtet das britische Magazin The Sun.

Aber nicht nur in Sachen Ernährung hat die Schule einiges zu bieten. Neben der Gourmet-Küche kann sich auch der Lehrplan sehen lassen. Zum Stundenplan zählen neben Sport, Musik und Kunst auch Ballett, Drama und Medienkunde. Für dieses wahrhaft königliche Angebot bezahlen Papa William (37) und Mama Kate (38) allerdings auch ordentlich. Rund 7.000 Euro kostet ein Semester pro Kind. Wobei Charlotte weniger zahlen muss, da sie einen Geschwister-Rabatt bekommt.

Getty Images Prinz George an seinem ersten Schultag in London September 2017

Anzeige

Getty Images Prinzessin Charlotte an ihrem ersten Schultag

Anzeige

Getty Images Prinz William, Prinz George, Herzogin Kate, Prinzessin Charlotte, Prinz Louis, London 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de