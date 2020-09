Wer tritt in die Fußstapfen von Vivien Michalla (27) und Sidney Wolf (33)? Diese Frage wird am Montag beantwortet. Nach vier Wochen geht es für Anna Iffländer und Marc Zimmermann, Melina Hoch und Tim Kühnel, Chiara Antonella und Melvin Pelzer (26) sowie Henrik Stoltenberg und seine Sandra Janina um den Sieg und das Preisgeld in Höhe von 50.000 Euro – vier Paare, die nicht unterschiedlicher sein könnten. Aber wer kann sich am Ende durchsetzen?

Anna und Marc aka das Mäuse-Match!

Bei den beiden sprühten die Funken bereits seit den ersten Tagen in der Flirt-Villa. Von kleineren Spannungen abgesehen herrschte zwischen der Sachbearbeiterin und dem Männermodel eigentlich immer Harmonie pur. Sie knutschten, kuschelten und schmiedeten fleißig Zukunftspläne. Marc fragte seine Anna sogar schon, ob sie offiziell seine Freundin sein möchte. Ehemalige Mitstreiter wie Tobias Pietrek, Nathalia Goncalves Miranda und Laura Ma glauben ganz fest daran, dass die beiden nichts mehr trennen kann.

Melina und Tim aka die Dramaqueen und ihr King

Die Cheerleaderin betonte schon von Anfang an, dass sie sich nur schwer auf Männer einlassen könne. Doch als Tim als Granate sein Glück versuchte, schien sie plötzlich doch ziemlich empfänglich zu sein. Aber nach der anfänglichen Euphorie zogen immer wieder dunkle Wolken am Liebeshimmel auf. Die 23-Jährige konnte noch immer nicht über ihre Gefühle sprechen, und das verunsicherte Tim. Trotz allem wollen auch diese zwei ihr Kennenlernen nach der Show fortsetzen. Ihre Freunde hoffen, dass sie miteinander glücklich werden.

Chiara und Melvin aka Team Blond

Als der Ex von Gerda Lewis (27) auf der Matte stand, war die Pole-Tänzerin direkt hin und weg. Dass sie Interesse aneinander haben, war schnell kein Geheimnis mehr. Aber es dauerte ein Weilchen, bis sie in die Gänge kamen. Der Blondschopf wünschte sich nämlich mehr Aufmerksamkeit von seiner Herzdame. Dann ging es allerdings ganz fix. Nach dem ersten Kuss verbrachten sie eine Nacht in der Privatsuite, und spätestens seitdem kam die Studentin aus dem Schwärmen nicht mehr heraus. Ob sie die Richtige für den Wrestler ist? Sein Bruder Robin Pelzer wollte sich im Promiflash-Interview nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. "Man weiß nach so kurzer Zeit nicht, ob es charakterlich wirklich passt."

Sandra und Henrik aka die Fummel-Fans

Dieses Couple entstand als letztes, dafür aber mit einem heftigen Knall! Der Student ließ für die Blondine nämlich sein Couple Aurelia Lamprecht stehen, obwohl er schon Sex mit ihr gehabt hatte. Sandra hatte ihn vom ersten Augenblick an um den Finger gewickelt. Seitdem knutschen und fummeln sie ohne Ende – Krönung ihrer Lovestory: Der Kölner machte seiner Herzdame sogar eine Liebeserklärung, und auch sie gab zu, sich in ihn verliebt zu haben. Aber kann Henrik das Ruder nach dem Mega-Shitstorm noch herumreißen? Schließlich entscheiden am Ende die Zuschauer, welches Paar den Sieg und damit die 50.000 Euro verdient hat.

