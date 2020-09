Die "Vanderpump Rules"-Stars Jax Taylor und Brittany Cartwright verraten weitere Details zu ihrem Babyglück! Erst vergangene Woche machte das Reality-TV-Paar die frohe Botschaft öffentlich: Sie erwarten tatsächlich ihr erstes gemeinsames Kind. Stolz hielten die zwei die ersten Ultraschallbilder des Babys in die Kamera. Nun feierten sie bereits eine Babyparty, bei der sie das Geschlecht ihres Nachwuchses erfuhren – und die Neuigkeit, ob sie sich auf einen Jungen oder ein Mädchen freuen können, wollten sie auch ihren Fans nicht vorenthalten!

"Es wird ein Junge!", kommentierte die werdende Mutter am Sonntag eine Bilderreihe von der Feier auf Instagram. Auf den Schnappschüssen ist zu sehen, wie blaue und weiße Schnipsel aus mehreren Konfettikanonen fliegen – das ist der Beweis, es wird also männlichen Nachwuchs geben. Die baldigen Eltern scheinen über diese Botschaft sehr glücklich zu sein: Freudig nehmen sie das Gender-Reveal-Ergebnis auf den Bildern auf. "Es wird ein Junge! Ich freue mich so!", schrieb auch Jax zu einem Foto, auf dem er einen winzigen Strampler in den Händen hält.

Bereits seit fünf Jahren sind Brittany und Jax ein Paar, seit Juni 2019 sind sie verheiratet. Schon vor ihrem romantischen Jawort haben die beiden aber schon gewusst, dass sie eine Familie gründen möchten: "Wir wollen definitiv Kinder haben. Er wird bald 40 und ich bin 30 – wir sind bereit und kaufen uns ein Haus. Wenn es passiert, passiert es!", blickte Brittany im April vor einem Jahr voller Vorfreude Us Weeky in die Zukunft.

Instagram / mrjaxtaylor Jax Taylor und Brittany Cartwright in Los Angeles

Instagram / mrjaxtaylor Jax Taylor im September 2020

Instagram / brittany Brittany Cartwright mit ihren Hunden im September 2020

