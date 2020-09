Großes Babyglück bei Jax Taylor und Brittany Cartwright! Die beiden "Vanderpump Rules"-Stars haben sich erst im Juni 2019 in einer romantischen Traumhochzeit das Jawort gegeben. Schon wenige Wochen später machten sie klar: Die Reality-Darsteller möchten unbedingt eine Familie gründen und planen bereits den ersten Nachwuchs. Dieser Wunsch ist jetzt tatsächlich in Erfüllung gegangen: Jax und Brittany erwarten ihr erstes Kind!

Das verkündete das TV-Paar jetzt via Instagram. Beide teilten auf ihren jeweiligen Accounts einige süße Bilder, auf denen sie stolz mehrere Ultraschallbilder in die Kamera halten. "Mom und Dad. Die Liebe unseres Lebens ist bald da", schrieb Brittany zu ihren Verkündungsbildern. Auf den Pics präsentiert die 31-Jährige auch schon einen kleinen Babybauch. Auch Jax teilte die schönen Neuigkeiten mit seinen Followern. "Also...ich werde bald ein Vater sein", betitelte er die Bilderreihe.

Ob sie sich auf einen Jungen oder auf ein Mädchen freuen können, finden Jax und Brittany erst in einigen Tagen heraus. Gegenüber People verrieten sie allerdings schon, dass ihr Baby im April 2021 zur Welt kommen soll. Brittany ist gerade einmal in der elften Woche und hat zurzeit noch mit einigen Schwangerschaftsbeschwerden zu kämpfen. "Ich habe ganz schlimme Morgenübelkeit und fühle mich generell sehr müde. Aber ich fühle mich großartig und ich liebe dieses kleine Baby schon so sehr", meinte sie.

Getty Images Brittany Cartwright bei den People's Choice Awards, 2019

Instagram / mrjaxtaylor Jax Taylor und Brittany Cartwright im September 2020

Instagram / mrjaxtaylor Jax Taylor und Brittany Cartwright, Realitystars

