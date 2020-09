Haben Oliver Pocher (42) und seine Frau Amira (28) etwa indirekt das Geschlecht ihres Babys verkündet? Im Juni gaben der Comedian und die Make-up-Artistin bekannt, dass sie nach der Geburt ihres ersten gemeinsamen Sohnes im November 2019 nun ein weiteres Kind erwarten. Mit weiteren Updates zu Nachwuchs Nummer zwei hielten sich die beiden bislang allerdings eher zurück – immerhin kritisierten sie in letzter Zeit aber auch immer wieder Personen, die dies tun. Ein Detail könnten Amira und Oli jetzt aber doch verraten haben – und zwar das Babygeschlecht: Oli trug in seiner Sendung ein T-Shirt in einer verdächtigen Farbe!

Oli und Amiras gemeinsame TV-Show "Pocher – gefährlich ehrlich" stand heute offenbar ganz unter dem Farbmotto Blau! Denn nicht nur der Entertainer trug ein auffälliges hellblaues T-Shirt, auch seine Liebste war in einem Filmbeitrag in einem knallblauen Jumpsuit gekleidet. Zudem waren auch bei ihrem Augen-Make-up leicht blaue Farbakzente zu erkennen. Doch damit nicht genug: Sogar der Wischmopp bei einem Spiel mit Hubert Fella (52) und Matthias Mangiapane (36) war blau! Bekommen Amira und Oli also einen Jungen?

Immerhin wird die Farbe blau bekanntlich mit dem männlichen Geschlecht assoziiert. Zudem kündigte Amira in ihrer Instagram-Story zuvor an, in der heutigen Ausgabe der Late-Night-Show zu verraten, ob sie einen Jungen oder ein Mädchen erwartet.

