So war der DSDS-Start für Michael Wendler (48)! 2020 hatte der Schlagerstar vor allem durch seine Beziehung zu seiner Frau Laura (20) für zahlreiche Schlagzeilen gesorgt – inzwischen steht er jedoch im Fokus der Presse, weil er nächstes Jahr neben Poptitan Dieter Bohlen (66), Maite Kelly (40) und Mike Singer (20) als Jurymitglied in der erfolgreichen RTL-Gesangsshow zu sehen sein wird. Darüber, wie die Zusammenarbeit mit dem Ex-Modern Talking-Sänger sein würde, hatte sich der Schlagerstar im Vorfeld der Dreharbeiten ein klein wenig den Kopf zerbrochen!

Kurz vorm Ende der Castings verriet Michael auf einer DSDS-Pressekonferenz, bei der auch Promiflash anwesend war: "Als dann die Anfrage für DSDS kam, habe ich natürlich sofort an Dieter gedacht und gehofft: Oh Gott, oh Gott, oh Gott, hoffentlich geht das gut. Hoffentlich mag ich ihn, hoffentlich mag er mich." Der Chefjuror und er hätten sich dann allerdings kurz vor Beginn der Dreharbeiten zu einem Abendessen getroffen – und danach sei dem "Egal"-Interpreten "ein Stein vom Herzen gefallen": "Ich muss wirklich sagen, dass Dieter ein ganz, ganz lieber Mensch ist, den ich sehr mag und sehr schätze und vor allem seine Kompetenz, die wir alle nicht erreichen", schwärmt der Sänger.

Für den 48-Jährigen ist allerdings nicht nur erfreulich, dass er besser mit seinem Jury-Kollegen klarkommt, als gedacht – er bekam vor Beginn der Castings die Gelegenheit, eine ganz besondere Aufgabe zu übernehmen: "Ich als DSDS-Juror habe jetzt die große Ehre, drei von euch auszuwählen, die direkt und ohne Umwege zur Hauptjury kommen dürfen und ihr spart euch die ganzen Vor-Castings", hatte er im August stolz via Instagram verkündet.

