Katharina Kock (22) ist weg vom Markt! Die hübsche Blondine gehört seit einem Jahr zum Berlin - Tag & Nacht-Cast. Ihre Rolle Toni durchlebte in der Serie schon so einige Höhen und Tiefen mit ihrem On-Off-Freund Connor (Jakob Grün, 22). Privat hat man Katharina dagegen noch nie mit einem Partner gesehen, doch das könnte sich schon bald ändern. Die Beauty gab nun überraschend bekannt, dass sie vergeben ist.

Dieses süße Geheimnis lüftete die Laiendarstellerin in einem kreativen TikTok-Video, in dem sie auch weitere Details über ihre Beziehung ausplauderte. Während im Clip Fragen ihrer Fans eingeblendet werden, nickt oder schüttelt Katharina mit ihrem Kopf. Auf diese Weise verrät sie, dass sie mit ihrem Partner glücklich sei und auch, dass er sich gut mit ihrer Familie verstehe. Eine gemeinsame Wohnung hätten sie noch nicht und auch Kinder seien aktuell nicht geplant. Nur eine Info behielt Katharina für sich: Den Namen ihres Freundes.

Möglicherweise handelt es sich bei dem Glücklichen aber um ihren BTN-Kollegen Jakob, mit dem sie seit Monaten unzertrennlich ist. Von Promiflash auf eine mögliche Beziehung zu ihm angesprochen, erklärte die 22-Jährige im vergangenen November zwar noch: "Also ich denke, dass fast jeder schon mal diese eine große Liebe hatte, die dann doch in die Brüche ging. Aber seitdem ist mir die große Liebe bisher nicht nochmal begegnet." In ihrem neuen Clip verriet sie nun jedoch, mit ihrem Freund noch kein ganzes Jahr zusammen zu sein.

