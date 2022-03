Es war ein besonderes Erlebnis für beide! Katharina Kock (24) schlüpft bei Berlin - Tag & Nacht bereits seit knapp drei Jahren in die Rolle der Toni. Jetzt stand die Blondine für die beliebte Daily gemeinsam mit Peyman Amin (50) vor der Kamera: Ihre Serienfigur nahm an einem Model-Casting teil, bei dem der einstige Germany's next Topmodel-Juror sich selbst spielte. "Es war natürlich auch cool, mal mit anderen Leuten zu drehen und dann auch mit Leuten, die selbst schon Erfahrung in dem Business haben", freute sich die 24-Jährige im Gespräch mit Promiflash. Und auch Peyman hatte offenbar viel Spaß am Set. "Es war eine willkommene Abwechslung für mich!", erzählte er im Interview. "Berlin – Tag und Nacht" montags bis freitags um 19:05 Uhr bei RTLZWEI und jederzeit auf RTL+.

