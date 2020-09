Take Me Out sorgt für heiße Szenen! Bei der beliebten Kuppelshow treffen 30 Single-Frauen auf einen attraktiven Single-Mann. Besteht bei den Ladys kein Interesse, können sie sich einfach rausbuzzern. In der letzten Folge dachte Teilnehmerin Costina Munteanu allerdings kein bisschen daran – sie machte schnell klar, dass sie großes Interesse an Kandidat Michael hat. Am Ende verließen die beiden das Studio tatsächlich zusammen – und zeigten den Zuschauern im anschließenden ersten Date, wie scharf sie aufeinander sind!

In einer Limo ließen die Turteltauben umgehend die Sektkorken knallen und gingen dann sogar auf Tuchfühlung: Sie tauschten ungehemmt Zungenküsse aus! "Es ging dann ziemlich schnell zur Sache. Die Chemie hat einfach gepasst. Ich möchte ja keine Zeit verschwenden", erklärte die Beauty später. Dass sich beide von Anfang an vom anderen angezogen fühlten, war schnell klar: "Oh mein Gott, ich finde ihn so sexy", schwärmte sie im Vorfeld, während der Basketballer sie als "Sahneschnitte" bezeichnete.

Ob sich da etwa eine ernsthafte Beziehung anbahnen könnte? Dass das Flirtformat wirklich die wahre Liebe bereithalten kann, bewiesen bereits die Kandidaten Aylin und Eddie. Sie lernten sich 2019 in einer der Shows kennen und wurden kurze Zeit danach offiziell ein Paar. Vor einigen Tagen hat Eddie den nächsten Schritt gewagt: Er hat seiner Auserwählten einen Heiratsantrag gemacht!

TVNOW / Frank Dicks "Take Me Out"-Moderator Ralf Schmitz

TV NOW / Stefan Gregorowius Ralf Schmitz für "Take Me Out - Das Beste aus 10 Staffeln"

TVNOW / Stefan Gregorowius Ralf Schmitz bei "Take Me Out"

TVNOW / Frank Dicks "Take Me Out"-Moderator Ralf Schmitz

