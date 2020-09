Diese Folge von Take Me Out hätte gar nicht romantischer losgehen können! 2019 hatten sich Aylin und Eddie in der kultigen Dating-Show kennengelernt – dabei hatte der Schauspieler die Kölnerin nahezu sofort aus dem Studio auf ihr erstes Date entführt. Ein Jahr später sind die zwei nicht nur noch immer glücklich, jetzt wollte der Tattoo-Liebhaber in der Bilderbuchbeziehung sogar einen Schritt weiter gehen: Eddie machte Aylin einen Antrag!

"Wir haben viel erlebt", fing der Muskelmann seine emotionale Rede an und sprach über all die gemeinsamen Abenteuer, seine Gefühle und darüber, wie sehr es ihn erfüllt, dass seine Traumfrau und er als Patchwork-Familie zwei Söhne großziehen. Dann fielen die großen Worte: "Aylin, willst du meine Ehefrau werden?" – und nach einem lauten "Ja" kullerten die Freudentränen nur so übers Gesicht der Bald-Braut. Selbst Moderator Ralf Schmitz (45) strahlte da bis über beide Ohren.

Auf Instagram schrieb Aylin außerdem: "Ich habe vorher keinen Funken von all der Planung mitbekommen! [...] Unverhofft kommt bekanntlich oft, so auch dieser unbeschreiblich wunderschöne Heiratsantrag, an dem Ort des Geschehens", freute sie sich sehr, dass Eddie an dem Platz auf die Knie gegangen war, wo sie sich einst kennengelernt hatten. Auch Twitter-Fans waren von Aktion entzückt: "Die beiden sind so süß. Fand die damals schon so toll! Das hatte sofort gepasst!"

TVNOW / Stefan Gregorowius Ralf Schmitz bei "Take Me Out"

TVNOW / Frank Dicks "Take Me Out"-Moderator Ralf Schmitz

