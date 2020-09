Diese Szene bringt ihn zur Weißglut! Momentan muss Andrej Mangold (33) so einiges wegstecken. Der Grund: Sein Auftreten in der aktuellen Das Sommerhaus der Stars-Staffel kommt bei zahlreichen Fans nicht gut an. Was folgt, ist jede Menge Hate im Netz. Jetzt meldet sich sogar ein prominenter Zuschauer zu Wort und schießt ebenfalls gegen Andrej. Die Rede ist von Sebastian Pannek (34), dem bei Andrejs Verhalten fast die Spucke wegbleibt.

In seiner Instagram-Story kann Basti sein Entsetzen kaum in Worte fassen. "Das ist eine absolute Frechheit, wie man sich so verhalten kann. Heute ist mir wirklich der Kragen geplatzt, unfassbar. Manipulativ, intrigant, völlig berechnend, sich selbst als übelsten Mittelpunkt überhaupt zu sehen und das einfach nicht zu checken, das ist krass", erklärt der einstige Rosenkavalier und bezieht sich mit seinen Worten unter anderem auf die kommende Folge, die am Mittwoch im TV ausgestrahlt wird.

"Wahnsinn, ich mein, der Titel 'Bachelor' ist ja schon immer verpönt gewesen, aber jetzt, bitte, bringt mich nie wieder damit irgendwie in Verbindung, weil das würde mich ja wieder auf eine Stufe mit dieser Person stellen", hält Basti weiter fest. Für ihn sei aber nicht nur Andrejs Benehmen unakzeptabel, auch die Tatsache, dass er sich jetzt im Nachhinein nicht dafür entschuldigt, sei absolut nicht in Ordnung.

Sebastian Pannek

Sebastian Pannek

Andrej Lange, Ex-Bachelor

