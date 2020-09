Neue heiße Einblicke in Heidi Klum (47) und Tom Kaulitz' (31) Liebesleben! Die Germany's next Topmodel-Chefjurorin nimmt ihre Follower gerne mit in ihr Privatleben. Egal, ob beim Kuscheln mit ihren Hunden, bei einem entspannten Strandausflug mit ihren Kids oder in heißen Outfits – sie begeistert ihre Community immer wieder mit allerhand Schnappschüssen. Nun gibt es einen Einblick in das heimische Badezimmer der Klum-Kaulitz'!

Auf Instagram zeigt Heidi ihren Fans jetzt, wie sie einen gemütlichen Abend mit ihrem Mann verbringt – da gibt es Romantik pur! Splitterfasernackt kuscheln sich die beiden bei Kerzenlicht in der Badewanne aneinander und genießen ein Schlückchen Wein. Auf einem zweiten Schnappschuss geht es hingegen ziemlich heiß her: Mit verwuschelten Haaren und einem breiten Grinsen lässt sich das Topmodel im Wasser fotografieren – ihr nackter Oberkörper wird nur durch ihren Arm und das Weinglas bedeckt.

Dass Heidi im Netz auch gerne mal ihre heiße Seite präsentiert, machte sie bereits bei früheren Gelegenheiten deutlich: Vor ein paar Tagen lag sie zum Beispiel komplett nackt auf dem Boden neben ihrem Hund Anton, als jemand den Auslöser der Kamera drückte. Ihren Popo bedeckte sie im Nachhinein mit einem Pfirsich-Emoji.

Instagram / heidiklum Heidi Klum im September 2020

Getty Images Heidi Klum, Supermodel

Instagram / heidiklum Heidi Klum mit ihrem Hund Anton im September 2020

