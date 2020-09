Das sieht nach purer Erholung aus! Heidi Klum (47) lässt es sich mit ihrem Ehemann Tom Kaulitz (31) aktuell wohl richtig gut gehen. Entspannt zeigen sie sich leicht bekleidet an einem Sonnenschirm rekelnd oder beim Grillen. Auch Heidis Kinder sind regelmäßig mit von der Partie – jetzt unternahm die Familie einen gemeinsamen Ausflug zum Strand: Und während Heidi am Beach relaxte, spielte Tom mit dem Nachwuchs im Sand.

Auf seinem neuen Instagram-Foto liegt das Model mit breitem Grinsen und riesiger Sonnebrille entspannt auf einer Decke am Strand und blickt in die Kamera. Im Hintergrund hat der Rest der Rasselbande offenbar mächtig Spaß. Heidis Sprösslinge Henry (15), Leni (16) und Lou (10) ließen sich nämlich eine witzige Idee einfallen und vergruben – mit Hilfe von Tom – ihren Bruder Johan (13) kurzerhand im Sand! "Sonntag – ein wundervoller Tag mit meiner Familie", schrieb die 47-Jährige unter den süßen Family-Schnappschuss.

Aber der Strandausflug war damit noch nicht zu Ende. Heidi teilte noch ein weiteres Foto vor traumhafter Kulisse auf Instagram. Auf diesem sitzt die Familie gemütlich beisammen in einem Restaurant, während Heidi ihrem Tom einen dicken Schmatzer aufdrückt und die Wellen des Meeres im Hintergrund vor sich hinplätschern. "Das erste Mal seit sechs Monaten wieder in einem Restaurant essen gehen", gab die Mutter in der Bildunterschrift zu verstehen.

Heidi Klum, Supermodel

Heidi Klum und Tom Kaulitz beim Angel Ball in New York im Jahr 2019

Heidi Klum mit ihren Kindern und Ehemann Tom Kaulitz, 2020

