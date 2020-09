Heidi Klum (47) lässt die Hüllen im Netz fallen – holt für einen neuen Social-Media-Post aber ausnahmsweise einen anderen Fotopartner als ihren Ehemann Tom Kaulitz (31) mit aufs Bild. Die Germany's next Topmodel-Chefin zeigt mit Vorliebe im Netz private Einblicke aus ihrem Ehealltag. Mit Freizügigkeit hat die 47-Jährige dabei überhaupt kein Problem. Gern präsentiert sie ihren Followern, was ihr trainierter Body zu bieten hat – so auch jetzt wieder: Der gemeinsame Hund Anton wurde nun zum felligen Beiwerk auf einem Nackedei-Schnappschuss!

Da mussten die knapp 7,6 Millionen Instagram-Fans der Laufstegschönheit sicher zweimal hinsehen: Auf einem Foto, das Tom geschossen hat, rekelt sich neben einer splitterfasernackten Heidi nämlich der genauso große Wolfshund-Rüde! "Los geht's, Anton! Es ist Montag!", kommentierte die vierfache Mutter das verschmuste Bild. Ihre Kehrseite bedeckte die Wahl-Amerikanerin zudem mit einem Pfirsich-Emoji. Was ihre Community zu diesem ungewöhnlichen Anblick wohl zu sagen hat? Die Kommentar-Funktion hat die Moderatorin zumindest seit Längerem deaktiviert.

Die leicht bekleidete Blondine war jedoch schon öfter das Lieblingsmotiv ihres Gatten. Erst Anfang September veröffentlichte Heidi ein weiteres Bild von sich beim Blumengießen – ein Bikini-Oberteil brauchte sie für diese Beschäftigung ebenfalls nicht. Was haltet ihr von dem Schnappschuss mit Hund Anton? Gebt eure Meinung in der Umfrage ab!

Instagram / heidiklum Heidi Klum mit ihrem Hund Anton im September 2020

Instagram / heidiklum Heidi Klum im September 2020

Instagram / heidiklum Heidi Klum und Tom Kaulitz im September 2020

