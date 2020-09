Sollten Andrej Mangold (33) und Jennifer Lange (26) im Sommerhaus der Stars den Ball lieber etwas flacher halten? Der Ex-Bachelor und seine Rosen-Siegerin gelten aktuell als eines der stärksten Paare in der TV-WG. Der Grund: Die beiden sind so gut aufeinander eingespielt, dass sie ständig Challenges gewinnen – und sich damit Folge für Folge vor dem Rauswurf durch die Konkurrenz schützen konnten. Fürchten Andrej und Jenny denn nicht, dass ihre Mitstreiter sie deshalb bei der erstbesten Gelegenheit abschießen?

Promiflash hat im Anschluss an die Dreharbeiten mal bei dem Traumpärchen nachgefragt. Schnell wurde deutlich: Dieser Gedanke kam Andrej und Jenny auf jeden Fall! "Ja! Klar, wir wussten, wenn wir uns nicht 'saven' würden, dass wir stark gefährdet sind, da wir eines der stärksten Paare sind", betonen sie im Interview. Ob ihnen das im Lauf der Sendung wohl noch zum Verhängnis wird?

Und wer genau würde die beiden denn für den Rauswurf nominieren, sollten sie irgendwann zum Abschuss freigegeben werden? Vermutlich Evanthia Benetatou (28)! Die drei können sich aufgrund ihrer Bachelor-Vergangenheit überhaupt nicht riechen. Kein Wunder, dass auch Andrej und Jenny nur darauf warten, dass die ehemalige Promi Big Brother-Teilnehmerin und ihr Verlobter Chris ein paar Spiele versemmeln – und sich nicht mehr 'saven' können wie bisher.

TVNOW Jennifer Lange bei einem Sommerhaus-Spiel

TV NOW Evanthia Benetatou im "Sommerhaus der Stars" 2020

