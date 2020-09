Liebesglück bei Ronja Forcher! Seit 2008 ist die Schauspielerin in der Rolle der Lilli in der beliebten Arztserie Der Bergdoktor zu sehen und beschert den Zuschauern allerlei Dramen, Herzschmerz und spannende Geschichten. Privat geht es bei der Österreicherin offenbar ruhiger zu. Seit fünf Jahren ist sie mit ihrem Freund Felix Briegel zusammen. Doch jetzt startet das Paar gemeinsam in einen neuen Lebensabschnitt: Ronja und Felix haben sich verlobt!

Im Bunte-Interview haben die beiden über den nächsten großen Schritt in ihrer Beziehung gesprochen. "Felix hat mich mit seinem Antrag verzaubert. Diese Nacht behalte ich immer im Gedächtnis", schwärmte die Beauty von dem 23-Jährigen. Es sei wie in einem Hollywood-Film gewesen, erklärte das Playboy-Model weiter. Im August habe Felix seiner Liebsten bei einem Mitternachtsspaziergang die Frage aller Fragen gestellt, die sie freudig bejahte.

Einen konkreten Hochzeitstermin gebe es aktuell allerdings noch nicht, stellte das Paar klar. "Mir wäre es wichtig, irgendwo in der Natur zu heiraten. Auf einer Wiese, mit Wind und Sonne im Gesicht", malte sich Ronja aus. Eine kirchliche Trauung werde es bei ihnen jedoch definitiv nicht geben, führten die beiden weiter aus. Auch über Familienplanung haben die Verliebten sich offenbar schon ihre Gedanken gemacht. "In zehn Jahren haben wir hoffentlich eine große Rasselbande", warf die 24-Jährige einen Blick in die Zukunft.

Anzeige

Instagram / https://www.instagram.com/felixbriegel/ Ronja Forcher und Felix Briegel, 2020

Anzeige

Getty Images "Der Bergdoktor"-Cast: Heiko Ruprecht, Ronja Forcher, Monika Baumgartner und Hans Sigl, 2017

Anzeige

Instagram / felixbriegel Felix Briegel und Ronja Forcher im Jahr 2016

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de