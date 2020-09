Wagen diese beiden etwa schon den nächsten Schritt in ihrer Beziehung? In der Reality-TV-Show Love Island scheinen sich Anna Iffländer und Marc Zimmermann gesucht und gefunden zu haben. Während der Sendung wurde aus den beiden offiziell ein Liebespaar. Und wie könnte ihre gemeinsame Zukunft – zurück in Deutschland – nun aussehen? Immerhin lebt sie bei Dortmund und er in Köln. Promiflash hat bei den beiden "Mäusen" mal nachgefragt und erfahren: "Zusammenziehen ist auf jeden Fall eine Option!"

Gegenüber Promiflash hat das Pärchen verraten, was es über ein gemeinsames Zuhause denkt. Anna offenbart: "Wir haben tatsächlich mal darüber nachgedacht, ob der Herr Zimmermann vielleicht nicht besser mal Köln verlässt und nach Dortmund zieht." Beide seien gerade an einem Punkt, an dem die Karten neu gemischt werden und sie sich komplett aufeinander einstellen könnten. Marc erklärt: "Bei mir endet bald das Studium – und sie möchte jetzt in ihre Selbstständigkeit starten."

Der 25-Jährige betont außerdem: "Ich bin offiziell vergeben. Ich bin überglücklich, dass es jetzt so gekommen ist." Zudem blickt Marc positiv in die Zukunft: "Ich freue mich einfach auf Zuhause, denn ich glaube, da wartet ganz viel auf uns."

Instagram / annaiff Anna Iffländer im Juli 2019

RTLZWEI Marc Zimmermann und Anna Iffländer bei "Love Island"

Instagram / marcz_instagraem "Love Island"-Marc

