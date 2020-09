Reiner Calmund (71) probiert sich in der Schlagerbranche! Dass der einstige Fußball-Funktionär nicht vor neuen Tätigkeitsfeldern zurückschreckt, bewies er bereits in den vergangenen Monaten mit einer extremen Diät. So purzelten bei dem Moderator inzwischen 59 Kilo! Nach diesem enormen Gewichtsverlust schreckt Calli jetzt nicht davor zurück, weiter neues Terrain zu betreten. Er wirkte in dem neuen Video der Partyschlager-Band Dorfrocker mit – und das mit heruntergelassener Hose!

Im Musikclip zu dem Song "Voll Fett" lässt der Fußball-Experte im wahrsten Sinne des Wortes die Hosen herunter. In dem Video spielt der 71-Jährige die Hauptrolle – und zwar sich selbst! Warum steht Reiner im Verlauf des Clips schließlich ohne Hose da? Laut Bild-Informationen wurden die Dreharbeiten vor Reiners Magen-Bypass-OP zu Beginn des Jahres begonnen und da brachte er noch stolze 170 Kilo auf die Waage!

Einige Monate später ist der Buchautor nun 59 Kilo leichter und so rutscht ihm in dem "Voll Fett"-Musikclip die Buxe von den Hüften. Calli hat offenbar so gar kein Problem damit, sich selbst zum Thema des Dorfrocker-Songs zu machen. "Ich habe mich in diesem Video selbst auf die Schippe genommen. Man muss auch mal über sich lachen können", erklärte er gegenüber Bild.

Instagram / dorfrocker_official Die drei Brüder Philipp, Tobias und Markus Thomann der Band Dorfrocker im Mai 2020

Getty Images Reiner Calmund, einstiger Fußball-Funktionär

Getty Images Reiner Calmund im Dezember 2019

