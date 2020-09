Patrick Müller (32) plaudert über das aktuelle Wohlbefinden seiner schwangeren Frau Joy (29)! Erst vor wenigen Tagen überraschten die ehemaligen Unter uns-Darsteller ihre Fans mit erfreulichen Neuigkeiten: Das Paar erwartet seinen dritten Nachwuchs. Schon bald dürfen sich Tochter Loki (5) und Söhnchen Lovis (1) also über ein weiteres Geschwisterchen freuen. Im Interview mit Promiflash verriet Patrick nun, wie es der werdenden Dreifach-Mutter denn so geht!

Der Jubel ist bei den Fans groß, seit das Schauspielerpaar die frohe Botschaft verkündet hat. Nun wollen natürlich alle wissen, wie sich die schwangere Beauty fühlt. "Bisher geht es Joy gut – bis auf die üblichen Wehwehchen wie zum Beispiel Rückenschmerzen, Fußschmerzen und so weiter", berichtete Patrick ganz offen in einem Gespräch mit Promiflash. Im Großen und Ganzen könne der einstige Serienstar aber nicht klagen. "Ich kümmere mich ja auch gut um sie", stellte der werdende Dreifach-Vater klar.

Momentan befindet sich Joy sogar schon in der 22. Schwangerschaftswoche. Dabei macht sich natürlich auch die eine oder andere Veränderung am Körper der hübschen TV-Bekanntheit bemerkbar. "Na ja, sie hat schon bemerkt, dass sie wieder einen dicken Bauch bekommt", merkte ihr Liebster schmunzelnd an.

